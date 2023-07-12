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Гурьев Василий Семёнович

Место рождения

Калужская Губерния, Российская Импери

Дата рождения

1775

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Гурьев Семён Григорьевич

Мать: Гурьева Анна Васильевна

Калужская Губерния, Российская Импери
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Горяинова Софья Васильевна

Мать ребёнка: Гурьева Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьева Анна Сергеевна

Смерть
1841
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