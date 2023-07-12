Гурьев Василий Семёнович
Место рожденияКалужская Губерния, Российская Импери
Дата рождения1775
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Гурьев Семён Григорьевич
Мать: Гурьева Анна Васильевна
Калужская Губерния, Российская Импери
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Горяинова Софья Васильевна
Мать ребёнка: Гурьева Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурьева Анна Сергеевна
Смерть
1841