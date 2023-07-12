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Гурьев Семён Григорьевич

Место рождения

Сельцо Бабаево, Калужская Провинция, Российская Империя

Дата рождения

16.07.1736

Дата смерти

16.02.1818

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1736

Отец: Гурьев Григорий Козьмич

Мать: Юсупова Авдотья Алексеевна

Сельцо Бабаево, Калужская Провинция, Российская Империя
Рождение ребёнка
1775

Сын: Гурьев Василий Семёнович

Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна

Калужская Губерния, Российская Импери
Рождение ребёнка
?.09.1779

Сын: Гурьев Александр Семёнович

Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1780

Сын: Гурьев Николай Семёнович

Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Бове Авдотья Семёновна

Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1873

Сын: Гурьев Григорий Семёнович

Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьева Прасковья Семёновна

Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьева Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьева Мария Семёновна

Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьева Пульхерия Семёновна

Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна

Калужская Губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьева Анна Васильевна

Смерть
16.02.1818
Калужская Губерния, Российская Империя
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