Гурьев Семён Григорьевич
Место рожденияСельцо Бабаево, Калужская Провинция, Российская Империя
Дата рождения16.07.1736
Дата смерти16.02.1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1736
Сельцо Бабаево, Калужская Провинция, Российская Империя
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна
Калужская Губерния, Российская Импери
Рождение ребёнка
?.09.1779
Сын: Гурьев Александр Семёнович
Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1780
Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Бове Авдотья Семёновна
Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1873
Сын: Гурьев Григорий Семёнович
Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьева Прасковья Семёновна
Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьева Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьева Мария Семёновна
Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьева Пульхерия Семёновна
Мать ребёнка: Гурьева Анна Васильевна
Калужская Губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурьева Анна Васильевна
Смерть
16.02.1818
Калужская Губерния, Российская Империя