Юсупова (Гурьева) Авдотья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиПосле 1748
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1729
Сын: Гурьев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Гурьев Григорий Козьмич
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Гурьев Григорий Козьмич
Рождение ребёнка
16.07.1736
Отец ребёнка: Гурьев Григорий Козьмич
Смерть
После 1748