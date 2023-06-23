Юсупова (Гурьева) Авдотья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова (Гурьева) Авдотья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

После 1748

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Юсупов Алексей Борисович

Мать: Юсупова Василиса Панкратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьев Григорий Козьмич

Рождение ребёнка
1729

Сын: Гурьев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Гурьев Григорий Козьмич

Рождение ребёнка
1735

Сын: Гурьев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Гурьев Григорий Козьмич

Рождение ребёнка
16.07.1736

Сын: Гурьев Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Гурьев Григорий Козьмич

Смерть
После 1748

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