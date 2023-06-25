Юсупов Алексей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиПосле 1750
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юсупова (Милославская) Клеопатра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юсупов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Юсупова (Милославская) Клеопатра Михайловна
Бракосочетание
1712
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Юсупова (Гурьева) Авдотья Алексеевна
Мать ребёнка: Юсупова Василиса Панкратьевна
Бракосочетание
1736
Рождение ребёнка
06.01.1737
Дочь: Лопухина (Юсупова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Юсупова (Милославская) Клеопатра Михайловна
Смерть
После 1750