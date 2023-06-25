Юсупов Алексей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮсупов Алексей Борисович

Юсупов Алексей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

После 1750

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юсупов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Юсупова (Милославская) Клеопатра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юсупов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Юсупова (Милославская) Клеопатра Михайловна

Бракосочетание
1712

Жена: Юсупова Василиса Панкратьевна

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Юсупова (Гурьева) Авдотья Алексеевна

Мать ребёнка: Юсупова Василиса Панкратьевна

Бракосочетание
1736

Жена: Юсупова (Милославская) Клеопатра Михайловна

Рождение ребёнка
06.01.1737

Дочь: Лопухина (Юсупова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Юсупова (Милославская) Клеопатра Михайловна

Смерть
После 1750

Мы используем куки для улучшения работы сайта.