Юсупов Иван Алексеевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецЮсупов Алексей Борисович1687 г.р.
МатьЮсупова (Милославская) Клеопатра Михайловна1720 г.р.
Супруги
Юсупова Варвара А.Неизвестно г.р.
Дети
Юсупов Пётр Иванович1772 г.р.
Юсупова Екатерина ИвановнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юсупова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Юсупова Варвара А.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юсупова Варвара А.
Рождение ребёнка
1772
Сын: Юсупов Пётр Иванович
Мать ребёнка: Юсупова Варвара А.
Смерть
Неизвестно