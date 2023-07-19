Юсупов Иван Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Юсупов Иван Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Юсупов Алексей Борисович1687 г.р.
Мать
Юсупова (Милославская) Клеопатра Михайловна1720 г.р.
Супруги
Юсупова Варвара А.Неизвестно г.р.
Дети
Юсупов Пётр Иванович1772 г.р.
Юсупова Екатерина ИвановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юсупов Алексей Борисович

Мать: Юсупова (Милославская) Клеопатра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юсупова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Юсупова Варвара А.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юсупова Варвара А.

Рождение ребёнка
1772

Сын: Юсупов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Юсупова Варвара А.

Смерть
Неизвестно

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