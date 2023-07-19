Юсупова Варвара А.
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Юсупов Иван АлексеевичНеизвестно г.р.
Дети
Юсупов Пётр Иванович1772 г.р.
Юсупова Екатерина ИвановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юсупова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Юсупов Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Сын: Юсупов Пётр Иванович
Отец ребёнка: Юсупов Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно