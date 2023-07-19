Юсупова Варвара А. Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Юсупова Варвара А.

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Юсупов Иван АлексеевичНеизвестно г.р.
Дети
Юсупов Пётр Иванович1772 г.р.
Юсупова Екатерина ИвановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юсупова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Юсупов Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсупов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Юсупов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Юсупов Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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