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Гурьев Григорий Козьмич

Место рождения

1682 Калужский Уезд, Царство Русское

Дата рождения

1682

Дата смерти

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юсупова (Гурьева) Авдотья Алексеевна

Рождение ребёнка
1729

Сын: Гурьев Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Юсупова (Гурьева) Авдотья Алексеевна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Гурьев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Юсупова (Гурьева) Авдотья Алексеевна

Рождение ребёнка
16.07.1736

Сын: Гурьев Семён Григорьевич

Мать ребёнка: Юсупова (Гурьева) Авдотья Алексеевна

Смерть
1740

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