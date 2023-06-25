Гурьев Григорий Козьмич
Место рождения1682 Калужский Уезд, Царство Русское
Дата рождения1682
Дата смерти1740
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1729
Сын: Гурьев Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Юсупова (Гурьева) Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: Юсупова (Гурьева) Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
16.07.1736
Мать ребёнка: Юсупова (Гурьева) Авдотья Алексеевна
Смерть
1740