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Гурьев Александр Григорьевич

Место рождения

Калужская Провинция, Российская Империя

Дата рождения

1729

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Гурьев Григорий Козьмич

Мать: Юсупова (Гурьева) Авдотья Алексеевна

Рождение ребёнка
06.01.1751

Сын: Гурьев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Гурьева (Еропкина) Анна Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Савёлова (Гурьева) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Гурьева (Еропкина) Анна Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
После 1757

Дочь: Гурьева Мария Александровна

Мать ребёнка: Гурьева (Еропкина) Анна Михайловна

Бракосочетание
1768

Жена: Гурьева (Еропкина) Анна Михайловна

Гладкое, Кашира, Московская область
Смерть
1788
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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