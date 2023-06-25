Гурьев Александр Григорьевич
Место рожденияКалужская Провинция, Российская Империя
Дата рождения1729
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Рождение ребёнка
06.01.1751
Сын: Гурьев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Гурьева (Еропкина) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Савёлова (Гурьева) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Гурьева (Еропкина) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
После 1757
Дочь: Гурьева Мария Александровна
Мать ребёнка: Гурьева (Еропкина) Анна Михайловна
Бракосочетание
1768
Гладкое, Кашира, Московская область
Смерть
1788