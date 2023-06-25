Гурьев Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения06.01.1751
Дата смерти30.09.1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1751
Бракосочетание
1785
Рождение ребёнка
31.05.1785
Сын: Гурьев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Гурьева (Салтыкова) Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
13.06.1786
Дочь: Нессельроде (Гурьева) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Гурьева (Салтыкова) Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Гурьев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Гурьева (Салтыкова) Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Сверчкова (Гурьева) Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Гурьева (Салтыкова) Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
08.04.1796
Сын: Гурьев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Гурьева (Салтыкова) Прасковья Николаевна
Смерть
30.09.1825
Место погребения: Фарфоровское кладбище