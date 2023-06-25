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Гурьев Дмитрий Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

06.01.1751

Дата смерти

30.09.1825

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1751

Отец: Гурьев Александр Григорьевич

Мать: Гурьева (Еропкина) Анна Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1785

Жена: Гурьева (Салтыкова) Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
31.05.1785

Сын: Гурьев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Гурьева (Салтыкова) Прасковья Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.06.1786

Дочь: Нессельроде (Гурьева) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Гурьева (Салтыкова) Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Гурьев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Гурьева (Салтыкова) Прасковья Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Сверчкова (Гурьева) Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Гурьева (Салтыкова) Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
08.04.1796

Сын: Гурьев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Гурьева (Салтыкова) Прасковья Николаевна

Смерть
30.09.1825
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место погребения: Фарфоровское кладбище

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