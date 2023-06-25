Гурьева (Еропкина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьева (Еропкина) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1730

Дата смерти

После 1780

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1751

Сын: Гурьев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Гурьев Александр Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Савёлова (Гурьева) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Гурьев Александр Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
После 1757

Дочь: Гурьева Мария Александровна

Отец ребёнка: Гурьев Александр Григорьевич

Бракосочетание
1768

Муж: Гурьев Александр Григорьевич

Гладкое, Кашира, Московская область
Смерть
После 1780
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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