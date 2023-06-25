Гурьева (Еропкина) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1730
Дата смертиПосле 1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1751
Сын: Гурьев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Гурьев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Савёлова (Гурьева) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Гурьев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
После 1757
Дочь: Гурьева Мария Александровна
Отец ребёнка: Гурьев Александр Григорьевич
Бракосочетание
1768
Гладкое, Кашира, Московская область
Смерть
После 1780