Гурьев Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения31.05.1785
Дата смерти16.12.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1785
Бракосочетание
25.04.1815
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Гурьева Мими Александровна
Мать ребёнка: Гурьева (Толстая) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
20.07.1818
Дочь: Куракина (Гурьева) Мария Александровна
Мать ребёнка: Гурьева (Толстая) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Гурьева Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Гурьева (Толстая) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
09.05.1820
Дочь: Челищева (Гурьева) Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Гурьева (Толстая) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Любомирская (Гурьева) Александра Александровна
Мать ребёнка: Гурьева (Толстая) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Оболенская (Гурьева) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Гурьева (Толстая) Евдокия Петровна
Смерть
16.12.1865
Похоронен в приделе церкви Спаса Преображения на кладбище Фарфорового завода в Санкт-Петербурге.