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Гурьев Александр Дмитриевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

31.05.1785

Дата смерти

16.12.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1785

Отец: Гурьев Дмитрий Александрович

Мать: Гурьева (Салтыкова) Прасковья Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
25.04.1815

Жена: Гурьева (Толстая) Евдокия Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Гурьева Мими Александровна

Мать ребёнка: Гурьева (Толстая) Евдокия Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.07.1818

Дочь: Куракина (Гурьева) Мария Александровна

Мать ребёнка: Гурьева (Толстая) Евдокия Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Гурьева Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Гурьева (Толстая) Евдокия Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.05.1820

Дочь: Челищева (Гурьева) Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Гурьева (Толстая) Евдокия Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Любомирская (Гурьева) Александра Александровна

Мать ребёнка: Гурьева (Толстая) Евдокия Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Оболенская (Гурьева) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Гурьева (Толстая) Евдокия Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.12.1865
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронен в приделе церкви Спаса Преображения на кладбище Фарфорового завода в Санкт-Петербурге.

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