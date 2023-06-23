Гурьева (Салтыкова) Прасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти10.05.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1785
Сын: Гурьев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Гурьев Дмитрий Александрович
Бракосочетание
1785
Рождение ребёнка
13.06.1786
Дочь: Нессельроде Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Гурьев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Гурьев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Гурьев Дмитрий Александрович
Смерть
10.05.1830