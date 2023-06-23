Гурьева (Салтыкова) Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьева (Салтыкова) Прасковья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

10.05.1830

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1785

Сын: Гурьев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Гурьев Дмитрий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1785

Муж: Гурьев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
13.06.1786

Дочь: Нессельроде Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Гурьев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Гурьев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Гурьев Дмитрий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
10.05.1830
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург