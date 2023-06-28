Нессельроде (Гурьева) Мария Дмитриевна 13.06.1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нессельроде (Гурьева) Мария Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 13.06.1786

умерла 06.08.1849, Тироль, Австрийская империя, Германский Союз

Отец
Гурьев Дмитрий Александрович06.01.1751 г.р.
Мать
Гурьева (Салтыкова) Прасковья Николаевна1764 г.р.
Супруги
Нессельроде (Фон Нессельроде-Эресховен) Карл (Карл Роберт) Васильевич02.12.1780 г.р.
Дети
Хрептович (Нессельроде) Елена Карловна31.03.1815 г.р.
Нессельроде Дмитрий Карлович11.12.1816 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1786

Отец: Гурьев Дмитрий Александрович

Мать: Гурьева (Салтыкова) Прасковья Николаевна

Бракосочетание
?.01.1812

Муж: Нессельроде (Фон Нессельроде-Эресховен) Карл (Карл Роберт) Васильевич

Рождение ребёнка
31.03.1815

Дочь: Хрептович (Нессельроде) Елена Карловна

Отец ребёнка: Нессельроде (Фон Нессельроде-Эресховен) Карл (Карл Роберт) Васильевич

Рождение ребёнка
11.12.1816

Сын: Нессельроде Дмитрий Карлович

Отец ребёнка: Нессельроде (Фон Нессельроде-Эресховен) Карл (Карл Роберт) Васильевич

Рождение ребёнка
24.07.1820

Дочь: Фон Зеебах (Нессельроде) Мария Карловна

Отец ребёнка: Нессельроде (Фон Нессельроде-Эресховен) Карл (Карл Роберт) Васильевич

Смерть
06.08.1849
Тироль, Австрийская империя, Германский Союз

Место погребения: Духовская церковь , Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург, Российская Империя

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