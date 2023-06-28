Нессельроде (Гурьева) Мария Дмитриевна
женский, родилась 13.06.1786
умерла 06.08.1849, Тироль, Австрийская империя, Германский Союз
ОтецГурьев Дмитрий Александрович06.01.1751 г.р.
МатьГурьева (Салтыкова) Прасковья Николаевна1764 г.р.
Супруги
Дети
Хрептович (Нессельроде) Елена Карловна31.03.1815 г.р.
Нессельроде Дмитрий Карлович11.12.1816 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
13.06.1786
Бракосочетание
?.01.1812
Рождение ребёнка
31.03.1815
Дочь: Хрептович (Нессельроде) Елена Карловна
Отец ребёнка: Нессельроде (Фон Нессельроде-Эресховен) Карл (Карл Роберт) Васильевич
Рождение ребёнка
11.12.1816
Сын: Нессельроде Дмитрий Карлович
Отец ребёнка: Нессельроде (Фон Нессельроде-Эресховен) Карл (Карл Роберт) Васильевич
Рождение ребёнка
24.07.1820
Дочь: Фон Зеебах (Нессельроде) Мария Карловна
Отец ребёнка: Нессельроде (Фон Нессельроде-Эресховен) Карл (Карл Роберт) Васильевич
Смерть
06.08.1849
Тироль, Австрийская империя, Германский Союз