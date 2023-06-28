Нессельроде (Фон Нессельроде-Эресховен) Карл (Карл Роберт) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нессельроде (Фон Нессельроде-Эресховен) Карл (Карл Роберт) Васильевич

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Место рождения

г. Лиссабон, Королевство Португалия

Дата рождения

02.12.1780

Дата смерти

11.03.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1780

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Лиссабон, Королевство Португалия
Бракосочетание
?.01.1812

Жена: Нессельроде Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
31.03.1815

Дочь: Хрептович Елена Карловна

Мать ребёнка: Нессельроде Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.12.1816

Сын: Нессельроде Дмитрий Карлович

Мать ребёнка: Нессельроде Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.07.1820

Дочь: Фон Зеебах Мария Карловна

Мать ребёнка: Нессельроде Мария Дмитриевна

Смерть
11.03.1862
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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