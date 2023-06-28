Нессельроде (Фон Нессельроде-Эресховен) Карл (Карл Роберт) Васильевич
Место рожденияг. Лиссабон, Королевство Португалия
Дата рождения02.12.1780
Дата смерти11.03.1862
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1780
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Лиссабон, Королевство Португалия
Бракосочетание
?.01.1812
Рождение ребёнка
31.03.1815
Дочь: Хрептович Елена Карловна
Мать ребёнка: Нессельроде Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.12.1816
Сын: Нессельроде Дмитрий Карлович
Мать ребёнка: Нессельроде Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.07.1820
Дочь: Фон Зеебах Мария Карловна
Мать ребёнка: Нессельроде Мария Дмитриевна
Смерть
11.03.1862
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург