Бове (Гурьева) Авдотья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бове (Гурьева) Авдотья Семёновна

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Место рождения

Калужская Губерния, Российская Империя

Дата рождения

1786

Дата смерти

09.03.1871

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Гурьев Семён Григорьевич

Мать: Гурьева Анна Васильевна

Калужская Губерния, Российская Империя
Бракосочетание
1816

Муж: Бове Осип Иванович

Рождение ребёнка
26.06.1817

Сын: Де Бове Сергей Осипович

Отец ребёнка: Бове Осип Иванович

Рождение ребёнка
16.09.1818

Сын: Бове Николай Осипович

Отец ребёнка: Бове Осип Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.11.1823

Сын: Бове Александр Осипович

Отец ребёнка: Бове Осип Иванович

Рождение ребёнка
14.03.1827

Сын: Бове Михаил Осипович

Отец ребёнка: Бове Осип Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валицкая Екатерина Осиповна

Отец ребёнка: Бове Осип Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубецкой Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Трубецкой Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубецкой Алексей Иванович

Смерть
09.03.1871
Москва, город федерального значения Москва
Место погребения: Донской монастырь, Москва, Российская Империя
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