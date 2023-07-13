Бове (Гурьева) Авдотья Семёновна
Место рожденияКалужская Губерния, Российская Империя
Дата рождения1786
Дата смерти09.03.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Гурьев Семён Григорьевич
Мать: Гурьева Анна Васильевна
Калужская Губерния, Российская Империя
Бракосочетание
1816
Муж: Бове Осип Иванович
Рождение ребёнка
26.06.1817
Отец ребёнка: Бове Осип Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1818
Отец ребёнка: Бове Осип Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1823
Отец ребёнка: Бове Осип Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1827
Сын: Бове Михаил Осипович
Отец ребёнка: Бове Осип Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валицкая Екатерина Осиповна
Отец ребёнка: Бове Осип Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трубецкой Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Трубецкой Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1871
Место погребения: Донской монастырь, Москва, Российская Империя