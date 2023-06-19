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Бове Осип (Джузеппе) Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

24.10.1784

Дата смерти

16.06.1834

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1816

Жена: Бове Авдотья Семёновна

Рождение ребёнка
26.06.1817

Сын: Де Бове Сергей Осипович

Мать ребёнка: Бове Авдотья Семёновна

Рождение ребёнка
16.09.1818

Сын: Бове Николай Осипович

Мать ребёнка: Бове Авдотья Семёновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.11.1823

Сын: Бове Александр Осипович

Мать ребёнка: Бове Авдотья Семёновна

Рождение ребёнка
14.03.1827

Сын: Бове Михаил Осипович

Мать ребёнка: Бове Авдотья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валицкая Екатерина Осиповна

Мать ребёнка: Бове Авдотья Семёновна

Смерть
16.06.1834
Москва, город федерального значения Москва
Место погребения: Донской монастырь, Москва, Российская Империя