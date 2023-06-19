Бове Осип (Джузеппе) Иванович
Место рождения
Дата рождения24.10.1784
Дата смерти16.06.1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1816
Жена: Бове Авдотья Семёновна
Рождение ребёнка
26.06.1817
Мать ребёнка: Бове Авдотья Семёновна
Рождение ребёнка
16.09.1818
Мать ребёнка: Бове Авдотья Семёновна
Рождение ребёнка
23.11.1823
Мать ребёнка: Бове Авдотья Семёновна
Рождение ребёнка
14.03.1827
Сын: Бове Михаил Осипович
Мать ребёнка: Бове Авдотья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валицкая Екатерина Осиповна
Мать ребёнка: Бове Авдотья Семёновна
Смерть
16.06.1834
Место погребения: Донской монастырь, Москва, Российская Империя