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Бове Михаил Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1827

Дата смерти

28.03.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1827

Отец: Бове Осип (Джузеппе) Иванович

Мать: Бове (Гурьева) Авдотья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бове Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Бове (Стрекалова) Софья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бове (Лунина) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
02.05.1851

Дочь: Бове Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Бове (Лунина) Екатерина Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.06.1852

Дочь: Бове Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Бове (Лунина) Екатерина Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.06.1857

Сын: Бове Иосиф Михайлович

Мать ребёнка: Бове (Лунина) Екатерина Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1859

Дочь: Челищева (Бове) Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Бове (Лунина) Екатерина Степановна

Бракосочетание
15.10.1867

Жена: Бове (Стрекалова) Софья Владимировна

Рождение ребёнка
27.04.1870

Сын: Бове Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Бове (Стрекалова) Софья Владимировна

Рождение ребёнка
27.12.1871

Дочь: Богданова (Бове) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Бове (Стрекалова) Софья Владимировна

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Бове Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Бове (Стрекалова) Софья Владимировна

Смерть
28.03.1883
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве, участок 3.
Рождение ребёнка
08.12.1883

Сын: Бове Александр Михайлович

Мать ребёнка: Бове (Стрекалова) Софья Владимировна

Москва, город федерального значения Москва

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