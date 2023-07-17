Бове Михаил Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1827
Дата смерти28.03.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1827
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бове Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Бове (Стрекалова) Софья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1851
Дочь: Бове Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Бове (Лунина) Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
27.06.1852
Дочь: Бове Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Бове (Лунина) Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
19.06.1857
Мать ребёнка: Бове (Лунина) Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
После 1859
Дочь: Челищева (Бове) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Бове (Лунина) Екатерина Степановна
Бракосочетание
15.10.1867
Рождение ребёнка
27.04.1870
Мать ребёнка: Бове (Стрекалова) Софья Владимировна
Рождение ребёнка
27.12.1871
Дочь: Богданова (Бове) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Бове (Стрекалова) Софья Владимировна
Рождение ребёнка
Около 1874
Мать ребёнка: Бове (Стрекалова) Софья Владимировна
Смерть
28.03.1883
Похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве, участок 3.
Рождение ребёнка
08.12.1883
Сын: Бове Александр Михайлович
Мать ребёнка: Бове (Стрекалова) Софья Владимировна