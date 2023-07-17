Челищева (Бове) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1859
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарудная (Челищева) Варвара Фёдоровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1890
Дочь: Челищева Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Челищев Фёдор Сергеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Юматова (Челищева) Софья Фёдоровна
Отец ребёнка: Челищев Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
03.05.1895
Дочь: Клименко (Челищева) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Челищев Фёдор Сергеевич
Смерть
Неизвестно