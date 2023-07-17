Челищева (Бове) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челищева (Бове) Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1859

Отец: Бове Михаил Осипович

Мать: Бове (Лунина) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарудная (Челищева) Варвара Фёдоровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челищев Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
11.04.1890

Дочь: Челищева Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Челищев Фёдор Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Юматова (Челищева) Софья Фёдоровна

Отец ребёнка: Челищев Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
03.05.1895

Дочь: Клименко (Челищева) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Челищев Фёдор Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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