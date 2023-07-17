Юматова (Челищева) Софья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
04.08.1911
Сын: Юматов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Юматов Владимир Константинович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.11.1917
Дочь: Кедрова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Юматов Владимир Константинович
Дубровка, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1919