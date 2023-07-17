Юматова (Челищева) Софья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юматова (Челищева) Софья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Челищев Фёдор Сергеевич

Мать: Челищева Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
04.08.1911

Сын: Юматов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Юматов Владимир Константинович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.11.1917

Дочь: Кедрова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Юматов Владимир Константинович

Дубровка, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юматов Владимир Константинович

Смерть
1919
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