Челищев Фёдор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧелищев Фёдор Сергеевич

Челищев Фёдор Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1859

Дата смерти

20.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челищева (Бове) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
11.04.1890

Дочь: Челищева Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Челищева (Бове) Наталья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Юматова (Челищева) Софья Фёдоровна

Мать ребёнка: Челищева (Бове) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
03.05.1895

Дочь: Клименко (Челищева) Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Челищева (Бове) Наталья Михайловна

Смерть
20.01.1942
Лозовая, Харківська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.