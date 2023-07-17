Челищев Фёдор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1859
Дата смерти20.01.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1890
Дочь: Челищева Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Челищева (Бове) Наталья Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Юматова (Челищева) Софья Фёдоровна
Мать ребёнка: Челищева (Бове) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
03.05.1895
Дочь: Клименко (Челищева) Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Челищева (Бове) Наталья Михайловна
Смерть
20.01.1942
Лозовая, Харківська область