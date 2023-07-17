Юматов Владимир Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1911
Сын: Юматов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Юматова Софья Фёдоровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.11.1917
Дочь: Кедрова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Юматова Софья Фёдоровна
Дубровка, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юматова Софья Фёдоровна
Смерть
1919