Юматов Владимир Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮматов Владимир Константинович

Юматов Владимир Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1911

Сын: Юматов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Юматова Софья Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.11.1917

Дочь: Кедрова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Юматова Софья Фёдоровна

Дубровка, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юматова Софья Фёдоровна

Смерть
1919