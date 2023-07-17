Бове (Лунина) Екатерина Степановна
Место рождения
Дата рождения10.11.1832
Дата смерти02.11.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бове Михаил Осипович
Рождение ребёнка
02.05.1851
Дочь: Бове Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Бове Михаил Осипович
Рождение ребёнка
27.06.1852
Дочь: Бове Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Бове Михаил Осипович
Рождение ребёнка
19.06.1857
Отец ребёнка: Бове Михаил Осипович
Смерть
02.11.1859
Место погребения: Данилов монастырь, Москва
Рождение ребёнка
После 1859
Дочь: Челищева (Бове) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Бове Михаил Осипович