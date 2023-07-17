Бове (Лунина) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бове (Лунина) Екатерина Степановна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.11.1832

Дата смерти

02.11.1859

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бове Михаил Осипович

Рождение ребёнка
02.05.1851

Дочь: Бове Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Бове Михаил Осипович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.06.1852

Дочь: Бове Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Бове Михаил Осипович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.06.1857

Сын: Бове Иосиф Михайлович

Отец ребёнка: Бове Михаил Осипович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.11.1859
Место погребения: Данилов монастырь, Москва
Рождение ребёнка
После 1859

Дочь: Челищева (Бове) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Бове Михаил Осипович

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