Бове Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бове Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Бове Михаил Осипович

Мать: Бове Софья Владимировна

Бракосочетание
22.05.1895

Жена: Бове Наталья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Церковь Св. Ермолая на Садовой, Moscow / Москва, Московская губерния, Европейская Россия, Russian Empire
Рождение ребёнка
17.01.1898

Сын: Бове Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Бове Наталья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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