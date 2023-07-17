Бове Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Бове Михаил Осипович
Мать: Бове Софья Владимировна
Бракосочетание
22.05.1895
Жена: Бове Наталья Ивановна
Церковь Св. Ермолая на Садовой, Moscow / Москва, Московская губерния, Европейская Россия, Russian Empire
Рождение ребёнка
17.01.1898
Мать ребёнка: Бове Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно