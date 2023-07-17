Бове Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.05.1895
Церковь Св. Ермолая на Садовой, Moscow / Москва, Московская губерния, Европейская Россия, Russian Empire
Рождение ребёнка
17.01.1898
Отец ребёнка: Бове Михаил Михайлович
Смерть
Неизвестно