Бове Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБове Наталья Ивановна

Бове Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1874 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.05.1895

Муж: Бове Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Церковь Св. Ермолая на Садовой, Moscow / Москва, Московская губерния, Европейская Россия, Russian Empire
Рождение ребёнка
17.01.1898

Сын: Бове Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Бове Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно