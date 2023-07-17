Бове (Стрекалова) Софья Владимировна
Место рождения
Дата рождения01.03.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бове Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Бове Михаил Осипович
Бракосочетание
15.10.1867
Муж: Бове Михаил Осипович
Рождение ребёнка
27.04.1870
Отец ребёнка: Бове Михаил Осипович
Рождение ребёнка
27.12.1871
Дочь: Богданова (Бове) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Бове Михаил Осипович
Рождение ребёнка
Около 1874
Отец ребёнка: Бове Михаил Осипович
Рождение ребёнка
08.12.1883
Сын: Бове Александр Михайлович
Отец ребёнка: Бове Михаил Осипович
Смерть
Неизвестно