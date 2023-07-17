Бове (Стрекалова) Софья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бове (Стрекалова) Софья Владимировна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.03.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бове Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Бове Михаил Осипович

Бракосочетание
15.10.1867

Муж: Бове Михаил Осипович

Рождение ребёнка
27.04.1870

Сын: Бове Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Бове Михаил Осипович

Рождение ребёнка
27.12.1871

Дочь: Богданова (Бове) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Бове Михаил Осипович

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Бове Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Бове Михаил Осипович

Рождение ребёнка
08.12.1883

Сын: Бове Александр Михайлович

Отец ребёнка: Бове Михаил Осипович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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