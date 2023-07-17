Богданова (Бове) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Бове) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1871

Отец: Бове Михаил Осипович

Мать: Бове Софья Владимировна

Бракосочетание
08.01.1893

Муж: Богданов Алексей Петрович

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Гребневская церковь села Одинцово, Звенигородский уезд, Московская губерния, Russian Empire
Рождение ребёнка
26.11.1893

Дочь: Богданова Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Богданов Алексей Петрович

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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