Богданова (Бове) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1871
Отец: Бове Михаил Осипович
Мать: Бове Софья Владимировна
Бракосочетание
08.01.1893
Гребневская церковь села Одинцово, Звенигородский уезд, Московская губерния, Russian Empire
Рождение ребёнка
26.11.1893
Дочь: Богданова Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Богданов Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно