Богданов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1893

Жена: Богданова Александра Михайловна

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Гребневская церковь села Одинцово, Звенигородский уезд, Московская губерния, Russian Empire
Рождение ребёнка
26.11.1893

Дочь: Богданова Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Богданова Александра Михайловна

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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