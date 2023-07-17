Богданов Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1893
Гребневская церковь села Одинцово, Звенигородский уезд, Московская губерния, Russian Empire
Рождение ребёнка
26.11.1893
Дочь: Богданова Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Богданова Александра Михайловна
Смерть
Неизвестно