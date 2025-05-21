Де Бове Сергей Осипович 26.06.1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Де Бове Сергей Осипович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 26.06.1814

умер 05.05.1853

Мать
Бове (Гурьева) Авдотья Семёновна1786 г.р.
Отец
Бове Осип (Джузеппе) Иванович24.10.1784 ст. г.р.
Супруги
Де Бове (Звездеева) Елизавета Арсеньевна30.05.1821 г.р.
Дети
Де Бове Сергей Сергеевич1843 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1814

Отец: Бове Осип (Джузеппе) Иванович

Мать: Бове (Гурьева) Авдотья Семёновна

Бракосочетание
09.07.1841

Жена: Де Бове (Звездеева) Елизавета Арсеньевна

Москва, город федерального значения Москва

ЦГА Москвы, фонд №2125, опись №1, дело №1641, стр. 219

Рождение ребёнка
1843

Сын: Де Бове Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Бове (Воейкова) Анна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
05.05.1853

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