Де Бове Сергей Осипович
мужской, родился 26.06.1814
умер 05.05.1853
МатьБове (Гурьева) Авдотья Семёновна1786 г.р.
ОтецБове Осип (Джузеппе) Иванович24.10.1784 ст. г.р.
Супруги
Де Бове (Звездеева) Елизавета Арсеньевна30.05.1821 г.р.
Дети
Де Бове Сергей Сергеевич1843 г.р.
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Рождение
26.06.1814
Бракосочетание
09.07.1841
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Бове (Воейкова) Анна Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
05.05.1853