Бове (Воейкова) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти20.12.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Де Бове Сергей Осипович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.08.1845
Дочь: Бове Анна Николаевна
Отец ребёнка: Бове Николай Осипович
Рождение ребёнка
05.07.1846
Отец ребёнка: Бове Николай Осипович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Булгакова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Бове Николай Осипович
Рождение ребёнка
11.03.1848
Дочь: Варженевская Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Бове Николай Осипович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Абаза Софья Николаевна
Отец ребёнка: Бове Николай Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1849