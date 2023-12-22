Бове (Воейкова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бове (Воейкова) Анна Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1825

Дата смерти

20.12.1849

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1843

Сын: Де Бове Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Де Бове Сергей Осипович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.08.1845

Дочь: Бове Анна Николаевна

Отец ребёнка: Бове Николай Осипович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.07.1846

Сын: Бове Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бове Николай Осипович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Булгакова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Бове Николай Осипович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.03.1848

Дочь: Варженевская Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Бове Николай Осипович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Абаза Софья Николаевна

Отец ребёнка: Бове Николай Осипович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бове Николай Осипович

Смерть
20.12.1849
Москва, город федерального значения Москва
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