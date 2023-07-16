Варженевская (Бове) Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.03.1848
Дата смерти02.01.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1848
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1869
Дочь: Варженевская Елизавета Гавриловна
Отец ребёнка: Варженевский Гаврила Александрович
Рождение ребёнка
25.11.1870
Сын: Варженевский Сергей Гаврилович
Отец ребёнка: Варженевский Гаврила Александрович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Полянская (Варженевская) Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Варженевский Гаврила Александрович
Смерть
02.01.1887