Варженевская (Бове) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варженевская (Бове) Евдокия Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.03.1848

Дата смерти

02.01.1887

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1848

Отец: Бове Николай Осипович

Мать: Бове (Воейкова) Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варженевский Гаврила Александрович

Рождение ребёнка
21.05.1869

Дочь: Варженевская Елизавета Гавриловна

Отец ребёнка: Варженевский Гаврила Александрович

Рождение ребёнка
25.11.1870

Сын: Варженевский Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Варженевский Гаврила Александрович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Полянская (Варженевская) Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Варженевский Гаврила Александрович

Смерть
02.01.1887

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