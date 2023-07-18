Бове Александр Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бове Александр Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1823

Отец: Бове Осип Иванович

Мать: Бове Авдотья Семёновна

Рождение ребёнка
28.02.1865

Сын: Бове Александр Александрович

Мать ребёнка: Бове Софья Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бове Софья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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