Бове Александр Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1823
Отец: Бове Осип Иванович
Мать: Бове Авдотья Семёновна
Рождение ребёнка
28.02.1865
Сын: Бове Александр Александрович
Мать ребёнка: Бове Софья Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бове Софья Алексеевна
Смерть
Неизвестно