Валицкая (Бове) Екатерина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валицкая (Бове) Екатерина Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бове Осип (Джузеппе) Иванович

Мать: Бове (Гурьева) Авдотья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валицкий Алексей А.

Рождение ребёнка
?.04.1835

Дочь: Дударова (Валицкая) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Валицкий Алексей А.

Рождение ребёнка
?.12.1835

Дочь: Мейен (Валицкая) Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Валицкий Алексей А.

Рождение ребёнка
08.08.1839

Дочь: Чижова (Валицкая) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Валицкий Алексей А.

Смерть
Неизвестно

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