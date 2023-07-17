Валицкая (Бове) Екатерина Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валицкий Алексей А.
Рождение ребёнка
?.04.1835
Дочь: Дударова (Валицкая) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Валицкий Алексей А.
Рождение ребёнка
?.12.1835
Дочь: Мейен (Валицкая) Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Валицкий Алексей А.
Рождение ребёнка
08.08.1839
Дочь: Чижова (Валицкая) Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Валицкий Алексей А.
Смерть
Неизвестно