Мейен (Валицкая) Елизавета Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1835
Дата смерти22.12.1917
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1835
Отец: Валицкий Алексей А.
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Загоскина Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Мейен Фёдор Христианович
Рождение ребёнка
28.01.1860
Сын: Мейен Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Мейен Фёдор Христианович
Рождение ребёнка
11.04.1861
Отец ребёнка: Мейен Фёдор Христианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.1917