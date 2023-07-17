Мейен (Валицкая) Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейен (Валицкая) Елизавета Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1835

Дата смерти

22.12.1917

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1835

Отец: Валицкий Алексей А.

Мать: Валицкая Екатерина Осиповна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Загоскина Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Мейен Фёдор Христианович

Рождение ребёнка
28.01.1860

Сын: Мейен Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Мейен Фёдор Христианович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.04.1861

Сын: Мейен Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Мейен Фёдор Христианович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейен Фёдор Христианович

Смерть
22.12.1917