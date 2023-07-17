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Чижова (Валицкая) Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1839

Дата смерти

21.12.1866

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1839

Отец: Валицкий Алексей А.

Мать: Валицкая (Бове) Екатерина Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чижов Аполлон Алексеевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Чижов Павел Аполлонович

Отец ребёнка: Чижов Аполлон Алексеевич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Чижова Лидия Аполлоновна

Отец ребёнка: Чижов Аполлон Алексеевич

Рождение ребёнка
01.06.1861

Сын: Чижов Владимир Аполлонович

Отец ребёнка: Чижов Аполлон Алексеевич

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Чижова Надежда Аполлоновна

Отец ребёнка: Чижов Аполлон Алексеевич

Рождение ребёнка
1865

Сын: Чижов Леонид Аполлонович

Отец ребёнка: Чижов Аполлон Алексеевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Чижов Сергей Аполлонович

Отец ребёнка: Чижов Аполлон Алексеевич

Рождение ребёнка
20.12.1866

Дочь: Чижова Евгения Аполлоновна

Отец ребёнка: Чижов Аполлон Алексеевич

Смерть
21.12.1866

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