Чижова (Валицкая) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1839
Дата смерти21.12.1866
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1839
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Чижов Аполлон Алексеевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Чижова Лидия Аполлоновна
Отец ребёнка: Чижов Аполлон Алексеевич
Рождение ребёнка
01.06.1861
Сын: Чижов Владимир Аполлонович
Отец ребёнка: Чижов Аполлон Алексеевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Чижова Надежда Аполлоновна
Отец ребёнка: Чижов Аполлон Алексеевич
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Чижов Аполлон Алексеевич
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Чижов Аполлон Алексеевич
Рождение ребёнка
20.12.1866
Дочь: Чижова Евгения Аполлоновна
Отец ребёнка: Чижов Аполлон Алексеевич
Смерть
21.12.1866