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Чижов Владимир Аполлонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1861

Дата смерти

25.05.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1861

Отец: Чижов Аполлон Алексеевич

Мать: Чижова (Валицкая) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чижов Олег Владимирович

Мать ребёнка: Чижова (Игнатьева) Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чижов Мстислав Владимирович

Мать ребёнка: Чижова (Игнатьева) Софья Дмитриевна

Бракосочетание
26.04.1887

Жена: Чижова (Игнатьева) Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
?.01.1888

Дочь: Юргенс (Чижова) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Чижова (Игнатьева) Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.05.1889

Сын: Чижов Всеволод Владимирович

Мать ребёнка: Чижова (Игнатьева) Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.08.1890

Сын: Чижов Константин Владимирович

Мать ребёнка: Чижова (Игнатьева) Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.01.1892

Сын: Холмский (Чижов) Глеб Владимирович

Мать ребёнка: Чижова (Игнатьева) Софья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.11.1893

Сын: Чижов Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Чижова (Игнатьева) Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.06.1897

Дочь: Жаворонкова (Чижова) Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Чижова (Игнатьева) Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.03.1901

Сын: Чижов Борис Владимирович

Мать ребёнка: Чижова (Игнатьева) Софья Дмитриевна

Смерть
25.05.1941

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