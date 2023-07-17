Чижов Владимир Аполлонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1861
Дата смерти25.05.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1861
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чижова (Игнатьева) Софья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чижов Мстислав Владимирович
Мать ребёнка: Чижова (Игнатьева) Софья Дмитриевна
Бракосочетание
26.04.1887
Рождение ребёнка
?.01.1888
Дочь: Юргенс (Чижова) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Чижова (Игнатьева) Софья Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.05.1889
Сын: Чижов Всеволод Владимирович
Мать ребёнка: Чижова (Игнатьева) Софья Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.08.1890
Сын: Чижов Константин Владимирович
Мать ребёнка: Чижова (Игнатьева) Софья Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.01.1892
Сын: Холмский (Чижов) Глеб Владимирович
Мать ребёнка: Чижова (Игнатьева) Софья Дмитриевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.11.1893
Мать ребёнка: Чижова (Игнатьева) Софья Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.06.1897
Дочь: Жаворонкова (Чижова) Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Чижова (Игнатьева) Софья Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.03.1901
Мать ребёнка: Чижова (Игнатьева) Софья Дмитриевна
Смерть
25.05.1941