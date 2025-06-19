Чижова (Игнатьева) Софья Дмитриевна
женский, родилась 1865
умерла 01.03.1907
Супруги
Чижов Владимир Аполлонович01.06.1861 г.р.
Дети
Юргенс (Чижова) Ольга Владимировна?.01.1888 г.р.
Чижов Всеволод Владимирович21.05.1889 г.р.Показать еще 7
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чижов Владимир Аполлонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чижов Мстислав Владимирович
Отец ребёнка: Чижов Владимир Аполлонович
Бракосочетание
26.04.1887
Рождение ребёнка
?.01.1888
Дочь: Юргенс (Чижова) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Чижов Владимир Аполлонович
Рождение ребёнка
21.05.1889
Сын: Чижов Всеволод Владимирович
Отец ребёнка: Чижов Владимир Аполлонович
Рождение ребёнка
22.08.1890
Сын: Чижов Константин Владимирович
Отец ребёнка: Чижов Владимир Аполлонович
Рождение ребёнка
21.01.1892
Сын: Холмский (Чижов) Глеб Владимирович
Отец ребёнка: Чижов Владимир Аполлонович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.11.1893
Отец ребёнка: Чижов Владимир Аполлонович
Рождение ребёнка
24.06.1897
Дочь: Жаворонкова (Чижова) Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Чижов Владимир Аполлонович
Рождение ребёнка
14.03.1901
Отец ребёнка: Чижов Владимир Аполлонович
Смерть
01.03.1907