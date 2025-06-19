Чижова (Игнатьева) Софья Дмитриевна 1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Чижова (Игнатьева) Софья Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1865

умерла 01.03.1907

Супруги
Чижов Владимир Аполлонович01.06.1861 г.р.
Дети
Юргенс (Чижова) Ольга Владимировна?.01.1888 г.р.
Чижов Всеволод Владимирович21.05.1889 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чижов Олег Владимирович

Отец ребёнка: Чижов Владимир Аполлонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чижов Мстислав Владимирович

Отец ребёнка: Чижов Владимир Аполлонович

Бракосочетание
26.04.1887

Муж: Чижов Владимир Аполлонович

Рождение ребёнка
?.01.1888

Дочь: Юргенс (Чижова) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Чижов Владимир Аполлонович

Рождение ребёнка
21.05.1889

Сын: Чижов Всеволод Владимирович

Отец ребёнка: Чижов Владимир Аполлонович

Рождение ребёнка
22.08.1890

Сын: Чижов Константин Владимирович

Отец ребёнка: Чижов Владимир Аполлонович

Рождение ребёнка
21.01.1892

Сын: Холмский (Чижов) Глеб Владимирович

Отец ребёнка: Чижов Владимир Аполлонович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
07.11.1893

Сын: Чижов Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Чижов Владимир Аполлонович

Рождение ребёнка
24.06.1897

Дочь: Жаворонкова (Чижова) Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Чижов Владимир Аполлонович

Рождение ребёнка
14.03.1901

Сын: Чижов Борис Владимирович

Отец ребёнка: Чижов Владимир Аполлонович

Смерть
01.03.1907

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