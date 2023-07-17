Юргенс (Чижова) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1888
Дата смерти13.02.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1888
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Пирогова Ольга Георгиевна
Отец ребёнка: Юргенс Георгий Владимирович
Рождение ребёнка
?.07.1913
Дочь: Якубсон София Георгиевна
Отец ребёнка: Юргенс Георгий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1943