Юргенс (Чижова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юргенс (Чижова) Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1888

Дата смерти

13.02.1943

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1888

Отец: Чижов Владимир Аполлонович

Мать: Чижова Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Пирогова Ольга Георгиевна

Отец ребёнка: Юргенс Георгий Владимирович

Рождение ребёнка
?.07.1913

Дочь: Якубсон София Георгиевна

Отец ребёнка: Юргенс Георгий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юргенс Георгий Владимирович

Смерть
13.02.1943