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Чижов Аполлон Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

1867

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чижова (Валицкая) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Чижов Павел Аполлонович

Мать ребёнка: Чижова (Валицкая) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Чижова Лидия Аполлоновна

Мать ребёнка: Чижова (Валицкая) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
01.06.1861

Сын: Чижов Владимир Аполлонович

Мать ребёнка: Чижова (Валицкая) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Чижова Надежда Аполлоновна

Мать ребёнка: Чижова (Валицкая) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Чижов Леонид Аполлонович

Мать ребёнка: Чижова (Валицкая) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Чижов Сергей Аполлонович

Мать ребёнка: Чижова (Валицкая) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
20.12.1866

Дочь: Чижова Евгения Аполлоновна

Мать ребёнка: Чижова (Валицкая) Надежда Алексеевна

Смерть
1867

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