Чижов Аполлон Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти1867
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Чижова (Валицкая) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Чижова Лидия Аполлоновна
Мать ребёнка: Чижова (Валицкая) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
01.06.1861
Сын: Чижов Владимир Аполлонович
Мать ребёнка: Чижова (Валицкая) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Чижова Надежда Аполлоновна
Мать ребёнка: Чижова (Валицкая) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Чижова (Валицкая) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Чижова (Валицкая) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
20.12.1866
Дочь: Чижова Евгения Аполлоновна
Мать ребёнка: Чижова (Валицкая) Надежда Алексеевна
Смерть
1867