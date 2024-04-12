Гурьева (Кулебяко) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.01.1750
Дата смерти01.04.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1750
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Гурьев Семён Григорьевич
Калужская Губерния, Российская Импери
Рождение ребёнка
?.09.1779
Сын: Гурьев Александр Семёнович
Отец ребёнка: Гурьев Семён Григорьевич
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1780
Отец ребёнка: Гурьев Семён Григорьевич
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Бове Авдотья Семёновна
Отец ребёнка: Гурьев Семён Григорьевич
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1873
Сын: Гурьев Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Гурьев Семён Григорьевич
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьева Прасковья Семёновна
Отец ребёнка: Гурьев Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьева Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Гурьев Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьева Мария Семёновна
Отец ребёнка: Гурьев Семён Григорьевич
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьева Пульхерия Семёновна
Отец ребёнка: Гурьев Семён Григорьевич
Калужская Губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1807
Калужская Губерния, Российская Империя