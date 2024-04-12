Гурьева (Кулебяко) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьева (Кулебяко) Анна Васильевна

Место рождения

Лубны, Полтавська область

Дата рождения

30.01.1750

Дата смерти

01.04.1807

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Лубны, Полтавська область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Гурьев Василий Семёнович

Отец ребёнка: Гурьев Семён Григорьевич

Калужская Губерния, Российская Импери
Рождение ребёнка
?.09.1779

Сын: Гурьев Александр Семёнович

Отец ребёнка: Гурьев Семён Григорьевич

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1780

Сын: Гурьев Николай Семёнович

Отец ребёнка: Гурьев Семён Григорьевич

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Бове Авдотья Семёновна

Отец ребёнка: Гурьев Семён Григорьевич

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1873

Сын: Гурьев Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Гурьев Семён Григорьевич

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьева Прасковья Семёновна

Отец ребёнка: Гурьев Семён Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьева Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Гурьев Семён Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьева Мария Семёновна

Отец ребёнка: Гурьев Семён Григорьевич

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьева Пульхерия Семёновна

Отец ребёнка: Гурьев Семён Григорьевич

Калужская Губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьев Семён Григорьевич

Смерть
01.04.1807
Калужская Губерния, Российская Империя
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