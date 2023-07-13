Гурьев Григорий Семёнович 1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Гурьев Григорий Семёнович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1873, Калужская Губерния, Российская Империя

умер 1824

Отец
Гурьев Семён Григорьевич16.07.1736 г.р.
Мать
Гурьева (Кулебяко) Анна Васильевна30.01.1750 г.р.
Супруги
Гурьева Ирина ЕгоровнаПосле 1790 г.р.
Дети
Гурьев Александр Григорьевич25.09.1813 г.р.
Гурьев Семён Григорьевич15.06.1817 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.1813

Сын: Гурьев Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Гурьева Ирина Егоровна

Калужская Губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
15.06.1817

Сын: Гурьев Семён Григорьевич

Мать ребёнка: Гурьева Ирина Егоровна

Калужская Губерния, Российская Империя

Смерть
1824

Рождение
1873

Отец: Гурьев Семён Григорьевич

Мать: Гурьева (Кулебяко) Анна Васильевна

Калужская Губерния, Российская Империя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьева Ирина Егоровна

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