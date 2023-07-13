Гурьев Григорий Семёнович
мужской, родился 1873, Калужская Губерния, Российская Империя
умер 1824
ОтецГурьев Семён Григорьевич16.07.1736 г.р.
МатьГурьева (Кулебяко) Анна Васильевна30.01.1750 г.р.
Супруги
Гурьева Ирина ЕгоровнаПосле 1790 г.р.
Дети
Гурьев Александр Григорьевич25.09.1813 г.р.
Гурьев Семён Григорьевич15.06.1817 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.1813
Сын: Гурьев Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Гурьева Ирина Егоровна
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
15.06.1817
Мать ребёнка: Гурьева Ирина Егоровна
Калужская Губерния, Российская Империя
Смерть
1824
Рождение
1873
Калужская Губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурьева Ирина Егоровна