Гурьева Ирина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьева Ирина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1790

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1813

Сын: Гурьев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Гурьев Григорий Семёнович

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
15.06.1817

Сын: Гурьев Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Гурьев Григорий Семёнович

Калужская Губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьев Григорий Семёнович

Смерть
После 1850
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