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Гурьев Семён Григорьевич

Место рождения

Калужская Губерния, Российская Империя

Дата рождения

15.06.1817

Дата смерти

После 1870

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1817

Отец: Гурьев Григорий Семёнович

Мать: Гурьева Ирина Егоровна

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
01.12.1842

Дочь: Гурьева София Семёновна

Мать ребёнка: Гурьева Антонина Иоакимовна

Рождение ребёнка
17.03.1845

Сын: Гурьев Юрий Семёнович

Мать ребёнка: Гурьева Антонина Иоакимовна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Гурьева Вер Семёновна

Мать ребёнка: Гурьева Антонина Иоакимовна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Гурьев Порфирий Семёнович

Мать ребёнка: Гурьева Антонина Иоакимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьева Антонина Иоакимовна

Смерть
После 1870
Калужская Губерния, Российская Империя