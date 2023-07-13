Гурьев Семён Григорьевич
Место рожденияКалужская Губерния, Российская Империя
Дата рождения15.06.1817
Дата смертиПосле 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1817
Отец: Гурьев Григорий Семёнович
Мать: Гурьева Ирина Егоровна
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
01.12.1842
Дочь: Гурьева София Семёновна
Мать ребёнка: Гурьева Антонина Иоакимовна
Рождение ребёнка
17.03.1845
Мать ребёнка: Гурьева Антонина Иоакимовна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Гурьева Вер Семёновна
Мать ребёнка: Гурьева Антонина Иоакимовна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Гурьев Порфирий Семёнович
Мать ребёнка: Гурьева Антонина Иоакимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1870
Калужская Губерния, Российская Империя