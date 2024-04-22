город Лубны, город Лубны, Полтавська область (на 2018) — Familio

Лубны

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Города
9ЛУБНЫ. Уездный.При р. Суле.129113435820961899Церквей православных 6. Духовное, уездное и приходское училища, Больница. Почтовая станция. Ярмарок 4. Заводов 2. Казенная запасная аптека.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Лубенский уезд
В гор. Лубнах с дер.9Алекс. Степ. Высоцкий17971

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Лубенская волость
город Лубны
Полтавская губерния, Лубенский уезд
город Лубны

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17743Лубнимістомісто обласного підпорядкування, центр міської ради, центр районуЛубенська міська рада
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close