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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9ЛУБНЫ. Уездный.При р. Суле.129113435820961899Церквей православных 6. Духовное, уездное и приходское училища, Больница. Почтовая станция. Ярмарок 4. Заводов 2. Казенная запасная аптека.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Лубенский уезд
В гор. Лубнах с дер.9Алекс. Степ. Высоцкий179—71
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
город Лубны
город Лубны
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17743Лубнимістомісто обласного підпорядкування, центр міської ради, центр районуЛубенська міська рада