Горяинов Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1797
Дата смерти28.09.1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1825
Рождение ребёнка
09.02.1826
Сын: Горяинов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Горяинова Софья Васильевна
Рождение ребёнка
23.11.1830
Сын: Горяинов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Горяинова Софья Васильевна
Смерть
28.09.1860
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область