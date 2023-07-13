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Горяинов Сергей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1797

Дата смерти

28.09.1860

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1825

Жена: Горяинова Софья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.02.1826

Сын: Горяинов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Горяинова Софья Васильевна

Рождение ребёнка
23.11.1830

Сын: Горяинов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Горяинова Софья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.09.1860
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

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