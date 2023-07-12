Горяинова (Вериг-Фон-Дамич) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяинова (Вериг-Фон-Дамич) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1826

Дата смерти

1879

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.05.1847

Муж: Горяинов Михаил Сергеевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
04.12.1849

Сын: Горяинов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Горяинов Михаил Сергеевич

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
26.09.1851

Сын: Горяинов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Горяинов Михаил Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.11.1852

Дочь: Похвиснева София Михайловна

Отец ребёнка: Горяинов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
?.07.1863

Сын: Горяинов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Горяинов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
26.02.1866

Сын: Горяинов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Горяинов Михаил Сергеевич

Смерть
1879