Горяинова (Вериг-Фон-Дамич) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1826
Дата смерти1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.05.1847
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
04.12.1849
Сын: Горяинов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Горяинов Михаил Сергеевич
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
26.09.1851
Сын: Горяинов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Горяинов Михаил Сергеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.11.1852
Дочь: Похвиснева София Михайловна
Отец ребёнка: Горяинов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
?.07.1863
Сын: Горяинов Борис Михайлович
Отец ребёнка: Горяинов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
26.02.1866
Отец ребёнка: Горяинов Михаил Сергеевич
Смерть
1879