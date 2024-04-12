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Горяинов Сергей Михайлович

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

04.12.1849

Дата смерти

05.11.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1849

Отец: Горяинов Михаил Сергеевич

Мать: Горяинова Мария Ивановна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
10.11.1875

Дочь: Горяинова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Горяинова Евдокия Александровна

Павловский уезд, Воронежская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1878

Сын: Горяинов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Горяинова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
27.05.1881

Сын: Горяинов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Горяинова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
?.07.1885

Дочь: Горяинова Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Горяинова Евдокия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горяинова Евдокия Александровна

Смерть
05.11.1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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