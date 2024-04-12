Горяинов Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.12.1849
Дата смерти05.11.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1849
Рождение ребёнка
10.11.1875
Дочь: Горяинова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Горяинова Евдокия Александровна
Павловский уезд, Воронежская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1878
Сын: Горяинов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Горяинова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
27.05.1881
Сын: Горяинов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Горяинова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
?.07.1885
Дочь: Горяинова Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Горяинова Евдокия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург