Горяинова (Бибикова) Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1852
Дата смерти11.05.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.1875
Дочь: Горяинова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Горяинов Сергей Михайлович
Павловский уезд, Воронежская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1878
Сын: Горяинов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Горяинов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
27.05.1881
Сын: Горяинов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Горяинов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
?.07.1885
Дочь: Горяинова Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Горяинов Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.1903
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронена в 1903 - кладбище Новодевичьего монастыря, Санкт-Петербург