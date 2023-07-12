Горяинова (Бибикова) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяинова (Бибикова) Евдокия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1852

Дата смерти

11.05.1903

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1875

Дочь: Горяинова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Горяинов Сергей Михайлович

Павловский уезд, Воронежская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1878

Сын: Горяинов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Горяинов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
27.05.1881

Сын: Горяинов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Горяинов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
?.07.1885

Дочь: Горяинова Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Горяинов Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горяинов Сергей Михайлович

Смерть
11.05.1903
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронена в 1903 - кладбище Новодевичьего монастыря, Санкт-Петербург
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