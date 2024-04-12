Горяинов Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения26.09.1851
Дата смерти21.01.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1851
Бракосочетание
1877
Рождение ребёнка
12.11.1879
Дочь: Саммерс Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Горяинова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Цурикова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Горяинова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Горяинова Марианна Владимировна
Мать ребёнка: Горяинова Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горяинов Кирилл Владимирович
Мать ребёнка: Горяинова Анна Александровна
Смерть
21.01.1907
Место погребения: с.Вельможино Кирсановского у. Тамбовской губ.