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Горяинов Владимир Михайлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.09.1851

Дата смерти

21.01.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1851

Отец: Горяинов Михаил Сергеевич

Мать: Горяинова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1877

Жена: Горяинова Анна Александровна

Рождение ребёнка
12.11.1879

Дочь: Саммерс Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Горяинова Анна Александровна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Цурикова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Горяинова Анна Александровна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Горяинова Марианна Владимировна

Мать ребёнка: Горяинова Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горяинов Кирилл Владимирович

Мать ребёнка: Горяинова Анна Александровна

Смерть
21.01.1907
Москва, город федерального значения Москва
Место погребения: с.Вельможино Кирсановского у. Тамбовской губ.
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