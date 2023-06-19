Горяинова (Прозоровская-Голицына) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяинова (Прозоровская-Голицына) Анна Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

?.04.1851

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1877

Муж: Горяинов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
12.11.1879

Дочь: Саммерс Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Горяинов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Цурикова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Горяинов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Горяинова Марианна Владимировна

Отец ребёнка: Горяинов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горяинов Кирилл Владимирович

Отец ребёнка: Горяинов Владимир Михайлович

Смерть
1921
Москва, город федерального значения Москва