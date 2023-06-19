Горяинова (Прозоровская-Голицына) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения?.04.1851
Дата смерти1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1877
Рождение ребёнка
12.11.1879
Дочь: Саммерс Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Горяинов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Цурикова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Горяинов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Горяинова Марианна Владимировна
Отец ребёнка: Горяинов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горяинов Кирилл Владимирович
Отец ребёнка: Горяинов Владимир Михайлович
Смерть
1921
Москва, город федерального значения Москва