Цурикова (Горяинова) Ирина Владимировна
женский, родилась 1883
умерла После 1936
ОтецГоряинов Владимир Михайлович26.09.1851 г.р.
МатьГоряинова (Прозоровская-Голицына) Анна Александровна?.04.1851 г.р.
Супруги
Цуриков Лёв Александрович18.02.1883 г.р.
Дети
Цуриков Владимир Львович09.09.1913 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
03.10.1912
Рождение ребёнка
09.09.1913
Отец ребёнка: Цуриков Лёв Александрович
Смерть
После 1936