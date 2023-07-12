Цурикова (Горяинова) Ирина Владимировна 1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Цурикова (Горяинова) Ирина Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1883

умерла После 1936

Отец
Горяинов Владимир Михайлович26.09.1851 г.р.
Мать
Горяинова (Прозоровская-Голицына) Анна Александровна?.04.1851 г.р.
Супруги
Цуриков Лёв Александрович18.02.1883 г.р.
Дети
Цуриков Владимир Львович09.09.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Горяинов Владимир Михайлович

Мать: Горяинова (Прозоровская-Голицына) Анна Александровна

Бракосочетание
03.10.1912

Муж: Цуриков Лёв Александрович

Рождение ребёнка
09.09.1913

Сын: Цуриков Владимир Львович

Отец ребёнка: Цуриков Лёв Александрович

Смерть
После 1936

Мы используем куки для улучшения работы сайта.